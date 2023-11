Mandalas pour la pleine conscience. Livre de coloriage

Grâce à ce volume, le lecteur pourra faire une pause et se détendre en coloriant. Il aura le choix parmi des dizaines de magnifiques illustrations de différents types : extrêmement complexes ou simples et linéaires, sur simple ou double page, avec des motifs floraux ou des motifs géométriques, des lignes courbes ou non. Où qu'il aille, le lecteur pourra emporter avec lui ce recueil de mandalas - inspiré du symbolisme sanskrit du tout - et créer des oeuvres d'art exquises. De plus, comme des études l'ont montré, la création de mandalas aide non seulement à se détendre, mais aussi à se recentrer et à avoir une meilleure conscience de soi.