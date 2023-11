La gouvernance territoriale dans le Maroc contemporain

De nos jours, à l'échelle mondiale, penser à la région et au développement régional constitue un problème épineux qui a fait l'objet de nombreux débats entre les économistes, les géographes et les politiciens dès lors que l'on s'oriente vers la conceptualisation des modèles de gouvernances territoriales démocratiques et décentralisées qui secouent les bases de l'Etat centraliste. Le Maroc, à l'instar des pays en développement ayant choisi leur ancrage aux exigences de la mondialisation, a décidé durant les dernières décennies de faire du territoire le moteur du développement. Il s'est lancé dans la politique de " la régionalisation avancée " afin d'instaurer les alliances du développement territorial pour lutter contre les disparités régionales, renforcer leur compétitivité et encourager l'attractivité territoriale. Cela exige des politiques publiques une logique de proximité, une intelligence économique territoriale et une bonne gouvernance territoriale avec la contribution de tous les acteurs économiques et sociaux.