Napoléon. Tome 1, avec 1 CD audio

De la gloire à la chute, le roman-vrai de Napoléon (Tome 1) Un an après son magistral Bonaparte, publié en 1967, André Castelot offre un Napoléon tout aussi accompli. Alternant récits haletants, portraits fouillés et descriptions vécues des lieux de mémoire et champs de bataille de l'épopée, le grand écrivain nous entraîne de la gloire de l'Empire au couchant de Sainte-Hélène, du soleil d'Austerlitz à la nuit de Waterloo, avec une grâce d'écriture qui a fait sa réputation. Le grand récit d'une des vies les plus romanesques de l'histoire.