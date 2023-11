Iris van Herpen. Sculpter les sens

Sculpting the Senses offre une vision d'ensemble du travail d'Iris van Herpen au cours des seize dernières années. La créatrice présente ses modèles les plus emblématiques, tout en explorant de manière plus approfondie sa vision de la mode tournée vers l'avenir. A travers 100 de ses robes, Iris van Herpen remet clairement en question notre vision de la " haute couture ". Sculpting the Senses vous plonge dans son univers sensoriel, rassemblant la mode, l'art contemporain, le design et la science autour de neuf thèmes qui constituent l'essence même de l'oeuvre de Van Herpen. " La mode est un instrument de changement, qui nous fait évoluer sur le plan émotionnel. Grâce au biomimétisme, j'observe les forces qui se cachent derrière les formes dans la nature. Ces modèles et ces cycles naturels me guident dans l'exploration de nouvelles formes de féminité pour une mode plus consciente et plus durable pour l'avenir ". Iris van Herpen