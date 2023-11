Du repli à l’avancée. Postures et transformations

Pourquoi est-il si difficile de respecter les voyants rouges de nos limites énergétiques ? Si courant de nous mettre en danger pour tenir un engagement, un planning et une image idéalisée de nous-même ? L'approche stratégique chinoise ne diabolise pas le recul, la fuite et la défaite. Repli et feinte sont acceptés comme l'adaptation opportune à une situation encore défavorable pour le moment. S'engager sans avoir les moyens de faire face ou de percer les lignes de l'adversaire est suicidaire. Attaquer sans être assuré de la victoire, stupide. Faisons le choix de la retenue et de l'humilité, non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nos forces maturent avec le temps. Les avancées se mesurent sur la durée. Privilégions les défis qui nous méritent. Eviter une bataille inutile est une victoire énergétique.