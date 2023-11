DROIT BELGE Le syndic joue un rôle primordial dans une copropriété. C'est le capitaine du navire. Ses missions légales sont multiples. Elles comprennent notamment la gestion financière de l'association des copropriétaires (ACP), ce qui n'est pas une mince affaire... Cela ne s'improvise pas d'être syndic ! La copropriété peut faire le choix d'un syndic professionnel agréé par l'Institut professionnel des agents immobiliers (IPI). Mais elle peut également désigner comme syndic l'un de ses copropriétaires qui aurait à coeur d'accomplir cette mission, ce dernier n'étant pas tenu d'être agréé par l'IPI. Ce manuel aborde la thématique de la gestion financière d'une copropriété sous un angle pédagogique, concret et ludique, afin que tous, copropriétaires et syndics professionnels ou non, puissent y trouver les réponses à leurs questions sur ce sujet relativement technique. Cet ouvrage, écrit à quatre mains par un syndic et une avocate, est le premier de la nouvelle collection Manuels pratiques de la copropriété destinée à tous les acteurs d'une copropriété : copropriétaires, syndics, agents immobiliers, etc.