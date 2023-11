Réforme EHPAD. Un monde nouveau

2006, la mère de l'auteur est placée sous tutelle. Elle souffre de déclin cognitif et de l'absence de l'obligation alimentaire de ses enfants majeurs. Lorsqu'elle doit entrer en maison de retraite, le chaos débute. Elle vivra ses derniers jours abandonnée par un personnel insuffisant et aux abois. Claude Sauveur Martini a été aux prises avec ce système dans lequel l'insuffisance des autorités côtoie la marchandisation de la vulnérabilité. Il propose de changer de perspective pour que la vieillesse soit vue désormais comme une opportunité et non une épreuve. Il détaille les grands axes d'une réforme pour que nos aînés soient désormais pris en charge avec bienveillance et respect. Une révolution nécessaire lorsque l'on sait que 31 % de la population aura plus de 60 ans en 2030.