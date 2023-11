Mélanges de l'Institut dominicain d'études orientales N° 38/2023 : Théologies islamiques des catastrophes

Ce numéro du MIDEO dédié aux "Théologies islamiques des catastrophes" , rappelle qu'à travers l'histoire, les sociétés musulmanes ont été régulièrement confrontées à des catastrophes diverses, naturelles ou humaines, et qu'elles ont trouvé des stratégies pour en expliquer les causes et effets. Ce numéro du MIDEO dédié aux "Théologies islamiques des catastrophes" , rappelle qu'à travers l'histoire, les sociétés musulmanes ont été régulièrement confrontées à des catastrophes diverses, naturelles ou humaines, et qu'elles ont trouvé des stratégies pour en expliquer les causes et effets. Les articles du dossier édité par Haoues Seniguer (Lyon) et Abdessamad Belhaj (Louvain), présentent des exemples de discours théologiques à travers les siècles, qui ont traité des calamités de leur époque.