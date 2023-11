La philo selon les tontons flingueurs

Les Tontons Flingueurs sont de grands philosophes ! Quelle heureuse surprise de croiser Sartre, Camus, Platon, Spinoza, Montaigne, Descartes, Aristote et quelques autres grands philosophes pour nous permettre d'éclairer d'un jour nouveau les personnages et les scènes cultes de l'un des plus grands films de l'histoire ! Rien ne prédisposait ces philosophes classiques à se risquer au brutal, au bourre-pif et au bizarre. Quelle drôle d'idée de les convoquer pour mieux comprendre les faits et gestes de Fernand Naudin, des frères Volfoni, de Maître Folace ou encore du Mexicain ! Marc Lemonier réussit le tour de force de réunir "façon puzzle" le Mexicain et Montaigne, Madame Mado et Kant, Fernand Naudin, Voltaire et Camus. Une vision inédite, érudite et drôle du chef-d'oeuvre de Georges Lautner, dialogué par l'indépassable Michel Audiard et servi par des acteurs magnifiques : Bernard Blier, Lino Ventura, Francis Blanche, Claude Rich, Jean Lefebvre... qui forment ici, pour notre plus grand plaisir, un véritable banquet platoniciens de voyous !