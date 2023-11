Concours ENM 2024 Catégorie A 25 sujets (Annales et originaux) corrigés. Pour s'entraîner et se préparer efficacement aux épreuves d'admissibilité du Concours de l'ENM

La préparation aux épreuves d'admissibilité du Concours d'accès à l'ENM 2024 Cet ouvrage a pour ambition de préparer le candidat aux épreuves d'admissibilité du concours ENM. Il a été conçu comme un ouvrage d'entraînement, il propose aux lecteurs 3 Annales de concours (2023, 2022 et 2021), chacune comprenant les différentes épreuves (dissertations, cas pratiques, QRC et note de synthèse) dans les matières imposées (Culture générale, Droit civil/procédure civile, Droit pénal/procédure pénale, Droit public). En fin d'ouvrage, les auteurs proposent des sujets "originaux" conforment à ce que le candidat peut rencontrer le jour du concours. Cette 7e édition tient compte des programmes des matières mais également du type et de la durée des épreuves. Véritable outil de préparation fiable (les corrigés sont rédigés par des auteurs tous enseignants et/ou magistrats) et efficace (les corrigés correspondent aux exigences du jury), cet ouvrage permet aux candidats d'acquérir les bons réflexes, de progresser, d'identifier et de comprendre leurs erreurs... bref d'être prêt le jour J Points forts - Un concept d'ouvrage qui permet à l'étudiant de s'entraîner sur les épreuves d'admissibilité du concours ENM - Les auteurs sont tous enseignants prépa ENM (Groupe ISP), donc au contact des étudiants et de leurs besoins pour réussir leurs épreuves. Ils connaissent parfaitement, dans toutes les matières, les spécificités des concours de l'ENM et les exigences des correcteurs des épreuves (essentiellement des magistrats) - Les exercices sont tous traités dans le format d'une copie - Un ouvrage efficace qui se met véritablement au service du candidat.