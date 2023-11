Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée N° 154, octobre 2023 : Vivre l'école. Dynamiques plurielles de construction des savoirs et des identités

Ce dossier rassemble des articles d'anthropologues, de sociologues et d'historiens sur les vécus d'élèves et anciens élèves, d'enseignants et de parents dans des établissements scolaires, dans différents contextes arabes et musulmans. Les recherches sur les expériences scolaires des acteurs à l'intérieur de l'école dans les mondes arabes et musulmans sont rares, notamment du fait des difficultés d'accès aux terrains scolaires. L'originalité de ce dossier est de rassembler onze articles d'anthropologues, de sociologues et d'historiens qui ont tous en commun de s'intéresser aux vécus d'élèves et anciens élèves, d'enseignants et de parents dans des établissements éducatifs divers : écoles publiques, écoles privées locales ou étrangères, milieux associatifs. Il porte sur des pays arabes (Egypte, Iraq, Liban, Maroc), mais aussi sur des pays musulmans (Iran, Turquie), et des pays et territoires où les populations musulmanes ont une forte présence historique (Israël, Mayotte, Tanzanie) ou sont issues de l'immigration (Italie). Cette diversité disciplinaire et géographique permet de mettre en dialogue des vécus scolaires qui, tout en étant singuliers, entrent en résonance sur bien des points. Les textes montrent comment les acteurs de l'école négocient et interagissent avec les formes d'identité et de moralité, les postures d'enseignement et d'apprentissage, les rapports au savoir et la pluralité des modèles éducatifs profanes et religieux.