L’Antiquité en couleurs. Le vrai visage des statues antiques

Pourquoi pense-t-on que les statues étaient blanches ? Pourquoi les Romains et les Grecs peignaient-ils leurs statues ? Comment les statues et les couleurs étaient-elles réellement fabriquées ? Comment pouvons-nous le savoir ? Lorsque l'on évoque les statues grecques et romaines, on pense spontanément à des oeuvres d'art intemporelles en marbre blanc. Mais cette idée est erronée. Au contraire, dans l'Antiquité, les statues étaient toujours peintes, souvent dans des couleurs vives. Ce livre met fin à ce malentendu ancien et persistant. Il explique non seulement comment les Grecs et les Romains peignaient leurs statues, mais aussi pourquoi ils le faisaient. En outre, il offre un aperçu unique de la manière dont les chercheurs peuvent utiliser des techniques de pointe pour découvrir à quoi ressemblaient autrefois ces statues antiques.