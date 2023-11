Précieuses confidences. Les secrets de la vie quotidienne enfin dévoilés aux enfants

Sacha est un garçon âgé de 8 ans. Il se confronte, en plein processus de son développement, à des situations et phénomènes de la vie tels que le deuil, le manque de confiance en soi, etc. Et chaque soir, à la nuit tombée, Sacha retrouve son plus fidèle ami, celui qui sait l'écouter avec bienveillance : Respinours, son gros doudou tout doux. Il se confie à lui sans retenue, lui raconte ses journées. Et un jour, comme par magie, Respinours devient bien plus qu'une oreille attentive... Ce livre aborde 7 thèmes : le hacèlement scolaire, l'injustice, le manque de confiance en soi, le deuil, le stress, la colère et la peur. L'enfant pourra, dès 3 ans, aborder ces thèmes avec un adulte afin de mettre des mots sur les maux.