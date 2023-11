(R)évolution de conscience(s). Politique et spiritualité

Quel point commun y a-t-il entre spiritualité, médias et politique ? L'attention. Médias, industriels et politiques se l'arrachent, c'est le célèbre " temps de cerveaux disponible " . Or l'attention est la clé de notre liberté intérieure. C'est aussi le coeur même de toute vie spirituelle. Dès lors, comment, dans ce monde où notre vigilance est sans cesse " capturée " , développer sa spiritualité (laïque ou religieuse), c'est-à-dire la vie de l'esprit ? Dans ce livre, Lionel Cruzille aborde les plus grands freins à l'attention puis propose des antidotes pour reprendre le pouvoir sur notre intériorité. De la " personne ? " à l'" individu " , conscient et plus libre, nous pouvons retrouver notre souveraineté intérieure. La révolution des consciences est-elle en route ? Et peut-elle changer le monde ? Lionel Cruzille est né en 1976 en banlieue parisienne. Après plusieurs années passées dans les services d'urgences des hôpitaux de Paris, il change de vie et poursuit sa quête intérieure. Sa rencontre avec Arnaud Desjardins en 2005 marquera un tournant important et il ne cessera dès lors de pratiquer la méditation. Musicien et chanteur durant plusieurs années, il retourne ensuite à l'écriture. Ses essais abordent une spiritualité au-delà de la religion, à l'instar des enseignements qu'il a reçus. Dans ce prolongement, ses romans explorent le sens du réel, questionnent le monde actuel et ses enjeux, ou encore reflètent la quête intérieure de chacun.