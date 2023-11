Ostéopathie à 4 mains : une nouvelle perspective pour la médecine ostéopathique

L'ostéopathie à quatre mains, où deux thérapeutes interviennent simultanément, est une méthode déjà explorée par quelques ostéopathes. C'est la première fois qu'un ouvrage est spécifiquement dédié à cette approche collaborative unique. Il apparait ainsi que cette pratique, en agissant simultanément en plusieurs endroits et systèmes du corps, permet de décupler l'efficacité, la rapidité et la durabilité des traitements. La collaboration entre deux thérapeutes conduit à une compréhension plus subtile et plus profonde des mécanismes de guérison impliqués dans la santé. Au-delà de son potentiel thérapeutique, l'ostéopathie à quatre mains s'avère être un outil de recherche puissant et une voie précieuse pour la transmission de notre art. L'ouvrage présente une perspective modernisée et approfondie des principes fondamentaux de l'ostéopathie, enrichie par la biologie et les neurosciences. Il propose en détail des techniques d'ajustement à 4 mains dédiées à l'ensemble du corps ainsi que des traitements spécifiques, allant de la pédiatrie à la prise en charge des post covid en passant par la cure des spondylolisthésis par exemple. Chaque étudiant en ostéopathie, chaque ostéopathe, devrait pouvoir consulter cet ouvrage, afin d'enrichir sa pratique et sa compréhension des mécanismes qui régissent l'équilibre de la santé.