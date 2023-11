Droit du sport. 7e édition

Ce manuel de référence en droit du sport répond aux nombreuses questions qui peuvent se poser : qu'est-ce qu'un agent sportif ? Quel est le rôle du Tribunal arbitral du sport ? Qui est propriétaire du spectacle sportif ? comment qualifier une opération de transfert d'un joueur ? Cet ouvrage présente ainsi successivement : - le cadre juridique du sport : législateurs, lois et justice du sport - les acteurs du sport : sportifs, groupements sportifs et autres acteurs - l'activité sportive : manifestations, compétitions, responsabilités et assurances - le système de financement (public et privé) du sport Points forts Un ouvrage à l'usage tant des étudiants et des professionnels du droit que de tous les acteurs du monde du sport - Une présentation du sport amateur, professionnel et de loisirs, aussi bien en droit français qu'en droit international