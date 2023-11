" L'imprégnation relève d'une alchimie contemporaine, l'art culinaire la rend possible. " Avec Imprégnation, Anne-Sophie Pic nous fait voyager au coeur de son travail : l'art de cuisiner, d'aborder la cuisine, de construire un plat comme on crée un parfum. A mi-chemin entre un recueil de recettes et un livre d'art, cet ouvrage permet de dessiner le style d'Anne-Sophie Pic et sa philosophie de cuisine, de comprendre ses associations de saveurs, ses jeux de textures, la lumière incroyable qui habite ses plats. Durant 2 années, la cheffe a travaillé à la création de cet ouvrage singulier, dont le design traduit avec fidélité et intensité, son univers épuré et complexe. Un parti pris singulier qui révèle la passion de la cheffe pour les arts et la nature. Chaque page imprègne le lecteur de l'univers d'Anne-Sophie Pic : une expérience immersive qui éveillera les sens - au coeur de son imaginaire, ses souvenirs et ses découvertes. La puissance des couleurs rythment l'ouvrage et subliment l'univers de la cheffe.