Les Iguanodons de Bernissart. Des fossiles et des hommes

La découverte, en 1878, des Iguanodons de Bernissart est une pierre angulaire dans l'histoire de la paléontologie. C'est en effet la première fois que l'on retrouve une telle accumulation de squelettes complets et articulés de dinosaures. C'est également la toute première fenêtre ouverte sur un écosystème vieux de 125 millions d'années : outre les Iguanodons, des milliers d'autres fossiles ont en effet été mis au jour. C'est enfin une formidable aventure humaine : des trésors d'inventivité sont déployés pour extraire ces énormes squelettes, les ramener à la surface, assurer leur conservation à long terme et les reconstituer en position présumée de vie. A partir des documents de fouilles originaux, ce livre replace la découverte des Iguanodons de Bernissart dans son contexte historique et géologique. Il montre comment leur description a contribué à la naissance d'une nouvelle discipline, la paléobiologie.