De Gaulle et moi

Marcel Petit a échappé de peu à la mort lors de la défaite de l'armée française en 1940. Il est devenu garçon de café dans la capitale et va s'illustrer dans la Libération de Paris par son courage. L'Occupation, la Résistance, l'allégresse et la confusion baignent cette fresque historique qui voit un homme ordinaire devenir héros et sauver le général de Gaulle d'une tentative d'assassinat. Un monde s'écroule, un autre voit le jour.