Le symbole de la pierre brute et celui de la pierre cubique transmis par la tradition maçonnique sont issus des mythes très anciens et constituent deux approches indissociables de l'origine de la création. En raison du caractère essentiellement polyvalent de la pierre brute et du champ symbolique non spécifié de ce symbole, cet ouvrage présente une grande diversité d'angles d'attaque. L'auteur invite le lecteur à un voyage et aborde ce symbole dans ses rapports avec quelques concepts majeurs de la voie initiatique : la matière et l'esprit, l'indifférencié, les métaux de transmutation, les quatre éléments, l'abstrait, le travail primordial, la pensée... En tournant autour de la pierre brute, et selon le point de vue adopté pour l'observation, on découvre telle ou telle vérité ; on est invité à changer son regard et à remettre en cause bien des manières de voir ; on découvre tel ou tel aspect de la voie initiatique, et on suscite la perception du mystère de cette pierre.