Petites histoires de divinités japonaises

Qui est Amaterasu la grande déesse Soleil ? Inari est-elle une divinité renard ? Qui est le dieu Hachiman qui a de nombreux sanctuaires mais que personne ne connaît ? A quoi sait-on que l'on est dans un sanctuaire dédié à Tenjin ? Le 7 dieux du bonheur, c'est shintô ou bouddhiste ? Entre bande dessinée et carnet de voyage, alliant photos, dessins et textes, ce livre plein d'humour et très documenté vous dit tout sur de nombreuses divinités japonaises et sur l'histoire des liens étroits entre shintoïsme et bouddhisme. Joranne nous guide avec son talent unique dans la richesse de la spiritualité japonaise et nous démontre que l'érudition et la découverte d'un univers nouveau sont compatibles avec la légèreté et le rire.