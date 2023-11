Charles Baudelaire, Ecrits sur l'art. Salons de 1845, 1846 et 1859

Traitant de l'oeuvre de Charles Baudelaire au programme 2024 des agrégations externes et internes de Lettres classiques et de Lettres modernes, l'ouvrage propose tous les éléments nécessaires à la réussite du candidat. Comme tous les Clefs-concours de Lettres modernes, l'ouvrage est structuré en quatre parties : -Repères : le contexte historique et littéraire ; -Problématiques : comprendre les enjeux de l'oeuvre ; -Le travail du texte : questions de langue, de stylistique et de grammaire ; -Outils : pour retrouver rapidement une définition ou une référence.