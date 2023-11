L'île aux 30 cercueils - LFF A2. L'île aux 30 cercueils - LFF A2

Venue en Bretagne pour découvrir la signification d'une étrange inscription, Véronique d'Hergemont se retrouve face à son image en femme crucifiée. Elle va devoir affronter une île bretonne gardée par trente rochers, une légende ancienne, une pierre qui donne la vie et la mort... Heureusement, son fils, le chien Tout-va-Bien et même Arsène Lupin sont là pour l'aider à affronter la malédiction ! - > L'intégralité du texte enregistré est disponible sur lff. hachettefle. fr - > Un dossier pédagogique propose des activités pour contrôler la lecture et l'écoute du texte, réemployer le vocabulaire ainsi que des fiches pour aller plus loin.