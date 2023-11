Tintin c'est l'aventure N° 18 : La Fête. Offre jumelée

Dans ce numéro : - un grand dossier sur la fête - 16 p. de croquis et de planches inédites sur (la thématique de la fête), issus des archives Moulinsart - Un grand entretien l'écrivain Philippe Delerm et Yves Sente - Un sujet "Profession : reporter" sur les tourismes de survie - Le magnifique " Carnet de voyage " de Li Kunwu à Cuba - Un sujet " l'Aventure des idées " par Laurence Devillairs. - Des " Cases de l'histoire " de Herzog, vainqueur de l'Annapurna, qui a inspiré Tintin au Tibet - Un sujet " Aventure de l'extrême " sur les sports d'hiver de l'extrême pratiqués au Japon Un sujet " La culture c'est l'aventure " sur la thématique de la fête, avec 9 planches BD imaginées par Franquin Noël et l'Elaoin. + Une offre jumelée : un carnet de 56 pages qui présente les objets mythiques des Aventures de Tintin, leur histoire, les inspirations d'Hergé : le fétiche Arumbaya, le Trench-Coat de Tintin, le sceptre d'Ottokar, le sous-marin requin, le pendule de Tournesol... par le journaliste Jean-Michel Coblence !