Attractivité d'une métropole intermédiaire. Enjeux clermontois

Quelle métropole désire-t-on pour se projeter dans un XXI ? siècle incertain, marqué par des crises politiques et environnementales ? L'accès de Clermont-Ferrand au statut de métropole en 2018 apparait comme l'occasion pour l'agglomération de redéfinir son image et ses stratégies de développement. Cet ouvrage interroge la notion d'attractivité dans ses deux acceptions - quantitative et qualitative - à travers l'exemple clermontois qui illustre les évolutions et les enjeux de cette notion pour les métropoles intermédiaires : entre injonction de compétitivité et accent mis sur le bien-vivre et la qualité de vie. Les cahiers POPSU rassemblent les connaissances produites au fil des travaux de recherche-action menés par la Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines (POPSU) dans le cadre du programme "Métropoles" .