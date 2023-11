Mon répertoire de recettes

Plus de 1500 recettes classiques ou mordernes, régionales ou internationales, et indispensable au quotidien ! Jean-François Piège répertorie ici toutes ses recettes personnelles avec lesquelles il cuisine au quotidien. Cet ouvrage de référence, classé par grandes thématiques, détaille toute les bases en cuisine : des préparations les plus basiques - comme les oeufs mollets, la mayonnaise, le siphon aïoli ou la crème pâtissière - aux plats les plus élaborés - tels que la Lotte à l'américaine, le Tournedos Rossini ou le Soufflé à la vanille - en passant par des spécialités régionales ou venues d'ailleurs - le Gratin dauphinois, l'Avocado toast, le Taboulé libanais, le Carrot cake, etc. Un répertoire à conserver précieusemen dans votre cuisine.