Le livre très sérieux du caca. Le transit au-delà des tabous

Le caca représente 50 kilos par personne et par an, soit 350 millions de tonnes pour 7,55 milliards d'êtres humains. Dans l'égypte ancienne, mélangé à de la bière, du goudron et du miel, il cicatrisait les plaies. Pour Freud c'est le 1er cadeau du bébé à ses parents. Il a inspiré artistes, peintres, écrivains et cinéastes. Certaines des bactéries qu'il contient sont mortelles alors que d'autres bactéries le constituant vont permettre de guérir les maladies d'Alzheimer, de Parkinson, le diabète ou l'obésité. Business mondial, il fait vivre et travailler des millions de personnes. Il est source de croyances et de superstitions dans toutes les civilisations. Pourtant, on ne parle pas de " ça ", après la barrière de l'estomac, c'est silence radio sauf gargouillis intempestifs ! Léger, ludique, agrémenté d'histoires savoureuses et pourtant très sérieux, cet ouvrage richement documenté vous fera tour à tour sourire et prendre conscience de l'importance du système digestif. Plongez dans un monde méconnu qui commence à table et s'achève aux toilettes.