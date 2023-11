Des constellations familiales aux constellations de vie. Se libérer du passé pour vivre le présent avec une conscience accrue

Saviez-vous qu'il existe des schémas familiaux vous poussant inconsciemment à répéter les comportements de vos ancêtres ? Il est temps de changer de perspective concernant votre histoire familiale ! En acceptant les défis liés à votre généalogie, vous pouvez faire de vos difficultés une force qui vous aidera à avancer et grandir. En effet, votre famille peut être un terreau fertile pour une profonde transformation de votre histoire personnelle. Formée aux constellations familiales, Martine Garcin-Fradet présente une vision inédite et novatrice des systèmes familiaux : les Constellations de Vie. Cette méthode fait appel à des valeurs universelles - la Confiance, la Force, la Joie, l'Amour - pour identifier et renverser les croyances limitantes présentes en vous. Au fil de la théorie, mais aussi des exercices guidés, accueillez les ressources vertueuses et révolutionnez vos mémoires familiales pour écrire votre propre histoire !