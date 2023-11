Communautés et pratiques d'écritures des patrimoines et des mémoires

Résultat d'une aventure éditoriale inédite, cet ouvrage met en dialogue des expériences d'écriture numérique des patrimoines et des mémoires venant du monde associatif, des mouvements militants, d'initiatives institutionnelles ainsi que des projets de recherches. Comment les environnements numériques transforment-t-ils les mémoires et les patrimoines ? Cet ouvrage explore les nouvelles pratiques collectives d'écriture numérique accompagnant l'appropriation et la valorisation de collections patrimoniales et d'objets mémoriels. Qu'elles s'inscrivent dans des dispositifs institutionnels de médiation, dans des expérimentations scientifiques ou dans des initiatives citoyennes ou associatives de sauvegarde et de curation, ces pratiques sont alimentées par des " communautés d'écriture " qui se construisent autour d'une activité partagée de circulation et d'appropriation des ressources. Cet ouvrage constitue une aventure éditoriale. Elle est basée sur un protocole expérimental installant les auteurs et autrices eux·elles-mêmes dans une dynamique collective d'écriture. En combinant édition ouverte et continue, lecture collective et validation par les pairs, il fait dialoguer des expériences de collectifs associatifs et citoyens avec des réalités scientifiques et institutionnelles. Chacun des textes s'intéresse aux pratiques d'écritures induites par les dispositifs numériques de valorisation et d'appropriation patrimoniale et mémorielle dans toute leur variété et leur diversité.