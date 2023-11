La Célestine contemporaine. Fiction et Histoire au prisme d’un mythe littéraire hispanique

L'influence de l'oeuvre de Rojas sur la création artistique contemporaine, qu'elle soit littéraire, picturale ou musicale, en s'adaptant au gré des fluctuations socio-historiques et des nouvelles esthétiques. Cette étude s'attache à éclairer les réécritures contemporaines du mythe de La Célestine, classique des lettres espagnoles de la fin du Moyen Age ayant intégré le patrimoine imaginaire collectif hispanique au cours des deux derniers siècles. En examinant les dispositifs métalittéraires mis en place par ces réécritures ainsi que leur thématisation constante de l'Histoire hispanique, cet ouvrage montre en quoi la vieille entremetteuse de Rojas, tout en se renouvelant sous la plume des divers écrivains qui s'en sont emparés, conserve son rôle de médiatrice entre le rationnel et l'irrationnel, entre le masculin et le féminin, mais aussi entre réalité et fiction, questionnant à la fois les codes du littéraire et ceux du récit historique. Docteure en Langues et Lettres (ULiège), Jéromine François est actuellement chargée de cours en langue et littérature espagnoles à l'UNamur. Ses travaux de recherche abordent les lettres hispaniques classiques (La Celestina, La Lozana andaluza - Premio Duques de Soria 2014) et contemporaines (les uchronies hispano-américaines) depuis la problématique intertextuelle et mythocritique.