La littérature par l'expérience de la création. Théories et enjeux

Comment appréhender la littérature en se projetant vers les oeuvres à créer ? A l'aune de la recherche-création, cet essai prend le parti fort de définir le littéraire de manière prospective, en apportant de solides repères théoriques. Des deux visages de Janus de la littérature, cet ouvrage s'attache à celui tourné vers l'avenir, celui que l'on scrute au moment d'écrire et de se projeter vers l'oeuvre à bâtir. Il prend le parti fort de définir le littéraire de manière prospective, par une vaste enquête historique et critique, d'Aristote à John Dewey, des écrivains classiques à ceux et celles qui le seront. L'enquête se déploie au fil d'infinitifs à actualiser qui désignent des gestes d'écriture et s'organise en quatre grandes questions : Quelles conceptions de la création ? Quel redéploiement des repères littéraires ? Quel cadre génératif ? Quelles politiques du littéraire ? Cette étude novatrice construit un paradigme qui pourra accompagner toutes les pratiques de l'écriture créative et les cursus littéraires dédiés aux écrivain·es. L'ouvrage répond aux interrogations contemporaines sur la bascule dans la praxis, la culture de la production et la tentation du littéraire. Il offre de solides repères pratiques et théoriques pour la recherche-création. AMarie Petitjean est professeure de littérature française et création littéraire à CY Cergy Paris Université. Elle est membre de l'UMR Héritages : patrimoine/s, culture/s, création/s (CNRS/ Ministère de la culture/CYU). Elle a en particulier publié La recherche-création littéraire, Peter Lang, 2021.