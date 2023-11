Générik Vapeur, 40 ans de théâtre de rue. Trafic d’acteurs et d’engins

Le projet de ce livre est d'offrir une lecture et des points de vue sur quatre décennies du trafic d'acteurs et d'engins déployé par la compagnie Générik Vapeur, quatre décennies qui ont vu la société changer, le monde se bouleverser, les murs tomber, d'autres s'ériger. On trouvera dans le livre une traversée documentaire et chronologique des quarante années. Non pas plate, mais mise en relief par une approche millésimée du vécu de la compagnie, avec ses quintessences, ses intempéries, ses mildious... On trouvera dans le livre un récit écrit par Bertrand Dicale qui abordera les thèmes propres à la démarche artistique de la compagnie : le théâtre de rue, les engins, le rock, l'espace public, les voyages, la troupe, la mixité, les lieux - en particulier les Anciens Abattoirs de Marseille et la Cité des arts de la rue-, le répertoire et les évènements sur mesure in situ, les cycles de création, les gens, de la troupe et de la profession bien sûr, mais aussi les gens d'ici et d'ailleurs, sources et destinataires de chaque spectacle. De ce fait, ce récit structuré en plusieurs chapitres plongera le lecteur dans les points clefs du travail artistique en espace public, vu, vécu, habité et investi par Générik Vapeur. On trouvera dans le livre, une introduction sur le chaos du monde dans lequel nous sommes entrés à notre insu depuis quelques années, chaos à l'intérieur duquel les artistes, comme les Générik Vapeur, interviennent en échos poétiques et politiques, en imaginaire et en merveilleux, en fraternité et en générosité. Michel Péraldi, sociologue connu pour sa grande et incisive connaissance de Marseille, apportera cet éclairage prospectif.