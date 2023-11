Habiter Pau. Du Moyen Age au XXe siècle

Le Béarn et Pau à sa tête occupent une place à part dans le Sud- Ouest aquitain. La ville possède un patrimoine architectural et paysager exceptionnel, composé de villas et d'immeubles remarquables. Du Moyen Age aux Trente Glorieuses, l'ouvrage s'attache à retracer la destinée de Pau, modeste village transformé en capitale d'un Béarn indépendant. La vogue touristique du XIXe siècle en fait une station de villégiature prisée en Europe et au-delà, un balcon sur les Pyrénées, aujourd'hui la quatrième ville de Nouvelle-Aquitaine. L'enquête d'Inventaire du patrimoine, menée depuis 2010, sur le patrimoine domestique palois met en lumière les relations entre l'histoire de la ville, les modalités de construction de ses maisons et les différentes manières d'habiter, soulignant combien le paysage et la géographie jouent un rôle primordial dans la création de la ville. Rivière, montagne, éperon, ravin avec une situation entre landes et Pyrénées conditionnent dès le départ le succès de Pau. Avec leur écriture, qu'elle soit vernaculaire ou savante, les bâtisseurs, du plus modeste à l'architecte formé aux Beaux-arts, s'emparent de ces atouts pour proposer au fil du temps des maisons adaptées à leur entourage urbain et social. La couverture photographique et l'analyse historique et patrimoniale aident à mieux lire les architectures en présence, l'évolution des techniques de construction et des modes d'habiter. Elles mettent en valeur les personnalités qui ont contribué à façonner Pau, les singularités et l'identité du territoire, entre savoir-faire béarnais et inspirations plus lointaines.