Comprendre et apprendre le latin. Méthode en cartes mentales pour grands débutants s'adresse à tous les débutants, petits ou grands. A l'aide des cartes mentales, les déclinaisons, la conjugaison et toutes les règles grammaticales latines, qui paraissent si complexes, y sont expliquées de façon claire, simple mais ludique. Chaque leçon est accompagnée d'exercices progressifs et corrigés. Le latin et sa grammaire sont désormais à la portée de tous !