Toujours envie de Maroc, MALGRÉ TOUT

Les vicissitudes, les frustrations et les déceptions humains n'ont pas entamé mon Envie de Maroc. En apprenant à me délester de mes colères, j'ai renoué avec l'écriture pour partager mon engagement pour l'acceptation de la différence et le respect de l'identité de chacun. Je me bats à ma façon, et à ma place, pour que mon pays exploite ses potentialités incroyables. Il suffit que nous développions notre leadership de manière authentique à titre individuel, dans le public comme dans le privé, pour embarquer nos équipes et les citoyens. Cet élan nécessaire passe également par un contrat social inclusif fondé sur un rêve commun et une bienveillance retrouvée au coeur de nos relations afin de donner du sens et d'offrir des projets aux générations futures. L'héritage immatériel, que je questionne à travers ma propre raison d'être, est l'essence de ce livre.