L'Année balzacienne N° 24, 2023 : « Mémoire et actualité de la critique »

L'Année balzacienne consacre son nouveau numéro à la critique. La première partie, " Balzac et les voies de la critique ", s'intéresse à la réception critique de Balzac, du xixe s. à nos jours. S'il est vrai que la critique contribue à créer le texte qu'elle lit, on s'intéresse, dans ce dossier, aux voies que les lecteurs ont empruntées pour donner forme et sens aux oeuvres de Balzac, et les grandes options d'interprétation du texte balzacien. L'histoire de la critique littéraire s'est jouée notamment dans ces appropriations successives de Balzac : y a-t-il un courant de la critique, depuis le xixe siècle, qui n'ait créé " son " Balzac ? Tour à tour biographique, positiviste, historique, traditionaliste, marxiste,... la critique balzacienne s'est sans cesse renouvelée. Pour un auteur comme Balzac qui affirme hautement ses prétentions à l'unité et à la cohérence de son oeuvre, une telle prolifération de lectures contradictoires a quelque chose de paradoxal. Pour autant, ces lectures ne sont pas arbitraires. Le but de ce dossier est justement d'objectiver et d'historiciser, de manière réflexive, les gestes critiques qui ont façonné, transformé, notre vision de Balzac. La seconde partie, " Mémoires de deux jeunes mariées : approches critiques et pédagogiques ", se veut dialogue entre les chercheurs balzaciens et les professeurs de lycée confrontés à l'enseignement de cette oeuvre dans le cadre du nouveau programme du baccalauréat. Il s'agit non seulement ici de rendre compte de la recherche la plus récente sur Mémoires de deux jeunes mariées, mais de proposer aussi des pistes pour aborder ce roman devant une classe.