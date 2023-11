Métropole-frontières. Lille-Kortrijk-Tournai : faire projet en Interterritorialité

Comment fonctionne un espace transfrontalier ? Fruit d'une trentaine d'années de coopération entre cinq intercommunalités appartenant à trois régions, l'eurométropole franco-belge Lille-Kortrijk-Tournai est un terrain d'observation privilégié. Cet ouvrage retrace comment, en l'absence de cadre commun, l'action transfrontalière arrive à "faire projet", tant au regard des finalités que des moyens déployés pour les concrétiser. Dans un contexte de fortes disparités, de transitions et de nécessaires adaptations au dérèglement climatique, il permet de penser plus globalement l'interterritorialité. Les cahiers POPSU rassemblent les connaissances produites au fil des travaux de recherche-action menés par la Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines (POPSU) dans le cadre du programme "Métropoles".