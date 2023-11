Révolution naturelle. Tome 2, Liberté

Exister. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'il subsistait en ce monde un lieu tel que Shambhala. Là-bas, j'avais pu mettre mes frères et ma soeur en sécurité, mais surtout j'avais appris à aimer et à faire confiance à nouveau. Combattre. Seulement, la lutte n'était pas terminée. Je savais que le Yima était le vice incarné, mais j'ignorais encore à quel point. Et le malheur n'avait pas fini de s'abattre sur nous tous... Je ne comptais pas le laisser continuer à agir de la sorte. C'était mal me connaitre. Choisir. Pour protéger ceux que j'aimais, j'étais capable de tout. Du pire comme du meilleur. Néanmoins, aurais-je le courage d'abandonner ce que j'avais si durement acquis ? Aaron, pourra-t-il me pardonner ce que je m'apprêtais à faire ? Ce n'était pas sans risque. Pas uniquement pour moi, mais aussi pour tout Shambhala. Dernier tome de la saga "Révolution naturelle".