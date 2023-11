Evaluer le bien-être et les ressources psychologiques. A l'école, au travail et en psychothérapie

La psychologie positive se développe de plus en plus dans les pays francophones tout comme ses champs d'intervention (santé, éducation, bien-être...). Evaluer les interventions et actions en psychologie positive est une étape importante afin de faire avancer les connaissances et privilégier les interventions efficaces dans ce domaine. L'objectif des auteures est de : présenter l'ensemble des questionnaires et d'échelles d'évaluation pertinents à fiabilité avérée (40), d'en améliorer la compréhension, et donc l'usage. Les professionnels trouveront dans ce livre les éléments de méthodologie nécessaires à la réalisation d'un protocole de recherche ainsi que des informations précises sur les outils actuellement disponible en langue française. Pour chacun des questionnaires présentés par thématique, les auteures présenteront : une définition du concept étudié, les qualités psychométriques de l'outil, ainsi qu'un résumé des études d'évaluation