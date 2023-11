Siegfried et la tempête

Le héros du titre est une héroïne, une chatte qui porte en elle les aspirations de tous, animaux comme humains. Dans ce conte, rêverie et lyrisme s'entendent pour former une douce chanson, une mélodie qui transporte vers des paysages oniriques. Epris de Théâtre, de Musique et de Littérature, E. Bernard Loisel nous emporte littéralement dans ce conte épique. Il oppose à la tragédie de la condition humaine, une vision d'espoir. Et si demain était un autre jour ?