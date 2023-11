Petit vocabulaire actuel norvégien. 2e édition

Cet ouvrage propose le vocabulaire d'aujourd'hui en norvégien. Il permet de lire et de s'exprimer sur des sujets d'actualités ou des faits de société, mais également de réviser le vocabulaire de base sur tous les sujets essentiels. Il comprend 36 chapitres, 5500 mots et de nombreuses phrases de mise en contexte. Pour cette nouvelle édition, toute une série d'exercices et leurs corrigés ont été ajoutés en fin d'ouvrage, pour permettre une meilleure assimilation du vocabulaire présenté dans chaque thème.