Secrets diplomatiques 1914-18

Tous les hommes d'Etat, tous les pays ont toujours hautement condamné la diplomatie secrète. Tous les ont cependant pratiquée pour promettre aussitôt d'y renoncer. La diplomatie secrète couvre donc un champ très vaste. Pour les historiens, ce sujet est passionnant car il révèle, plus que la diplomatie officielle, le reflet d'une humanité qui se cherche, car il nous fait connaître la direction des intentions, l'inquiétude des consciences, l'idéal de quelques-uns au service de tous. Nous parcourons donc, dans le cadre de la Première Guerre mondiale, les dédales de cette activité en prodiguant notre admiration aux succès, nos regrets aux échecs. Grâce à l'étude de ces initiatives ambitieuses, nous comprendrons mieux, à travers le cheminement des efforts, la lutte que des hommes ont menée pour maîtriser, pour diriger leur destin et celui de leur pays. Des tractations pour faire entrer la Turquie dans la guerre, aux négociations préliminaires de l'armistice, en passant par la détermination des différentes parties de rallier l'Italie à leur cause ou encore la volonté de l'empereur Charles Ier d'Autriche, à peine monté sur le trône, de négocier secrètement la paix avec la France sans en avertir son allié allemand. L'auteur passe en revue toutes les manoeuvres qui ont agité l'ombre du premier conflit mondial.