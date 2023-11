Seule l'imagination peut nous sauver

Une observation unique des coulisses de la scène internationale des arts Un récit picaresque qui, tel un road movie, vous emmène de Tomorrowland aux coulisses du KVS, et du Louvre à l'autre bout du monde. D'une peinture murale de Piero della Francesca à Sansepolcro, qui sauva le village des bombardements, à une fresque murale à Santiago de Chili qui commémore les atrocités afin les conjurer à jamais. Avec des histoires sur Prince, Nand Buyl, Adam Driver, Jan Fabre, Anne Teresa De Keersmaeker et bien d'autres artistes ayant joué un rôle dans la vie et l'oeuvre de Michael De Cock. Dans ce récit entraînant, Michael De Cock s'affranchit de ses démons, emporte les lecteurs. trices sur les ailes de la passion de l'art et confère par moments tout son sens au titre de l'ouvrage. Un vibrant hommage à l'imagination.