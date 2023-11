Des cadenas sous les verrous

Un procès d'assises comme si vous y étiez. Comment Loïc Gandolfo, jeune avocat en passe de devenir le nouveau ténor du Barreau, va-t-il assurer la défense de celui que tout accuse du meurtre d'Elisabeth Lederlin ? Le lieutenant Sylvain réussira-t-il à coffrer les " cadenasseurs de deux roues " qui empoisonnent la vie des Valrougeois, avec l'aide de sa fine équipe débordante d'inventivité et d'enthousiasme ? Tout cela brillamment commenté par le professeur Gabriel de Fond-Comble qui n'en rate pas une miette. Et pendant ce temps, Maître Paul Ducarton s'attaque à un autre défi de taille : former une stagiaire rebelle au sein du cabinet du Bâtonnier Mermerian. Après Vous perdez la tête Elisabeth, découvrez la suite des aventures de Valrouge. Vous serez plongés dans une nouvelle intrigue policière et les arcanes d'un procès médiatique. Toujours aussi drôle, décalé et avec de vrais morceaux de procédure pénale dedans ! Attention, peut aussi contenir des morceaux de procédure civile.