Revue du droit insolite N° 2 : Droit et cinéma. Avec Edouard Philippe, Liza del Sierra et David Lynch. Le procès de Willy Wonka et du Joker. Le 1er concours des arrêtés municipaux insolites

La Revue du droit insolite propose un regard atypique sur la matière juridique. Ce périodique vous invite à la découverte du droit dans ses dimensions les plus insolites, curieuses ou poétiques. Réunissant universitaires, praticiens et étudiants, la Revue traite de branches méconnues, de lois ignorées et d'autres objets juridiques non identifiés de façon parfois décalée mais toujours avec rigueur. Dans ce numéro, partez à la rencontre d'Edouard Philippe, de Liza del Sierra et de David Lynch dans des entretiens exclusifs. Participez aux procès de Willy Wonka et du Joker. Entrez dans les coulisses du 1er concours des arrêtés municipaux insolites. Et plonger dans le dossier thématique Droit et cinéma.