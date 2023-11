Les mots du secret

Depuis son déménagement aux Etats-Unis suite au divorce de ses parents, la vie de Rose, infirmière à la maison de retraite les Tournesols, est rythmée par son travail harassant, ses disputes avec sa mère, et ses rendez-vous arrangés désastreux. Lorsque Margareth, sa résidente préférée, lui demande sur son lit de mort de remettre une lettre à son petit-fils, le célèbre chef pâtissier écossais Scott Dunn, la jeune femme ne peut refuser. Seulement, Rose ne se doutait pas que le jeune homme n'en ferait qu'à sa tête et qu'en décidant d'ouvrir cette lettre à sa place, son contenu allait à jamais changer le cours de sa vie. De Savannah où elle vit, à Strasbourg où tout a commencé, l'infirmière va tenter de convaincre Scott de se joindre à elle pour mener son enquête et découvrir le douloureux secret qui entoure la naissance de Margareth. Mais c'était sans compter sur les blessures enfouies de Scott et le coeur meurtri de la jeune femme. Ni l'un ni l'autre n'aurait pu se douter qu'ils trouveraient aussi l'amour en chemin...