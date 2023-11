Les portes de l'inconnu

Vie après la mort : un embaumeur raconte ... Olivier Emphoux est embaumeur. Son travail - sa vocation - s'occuper au mieux des morts et les préparer. Etrange métier, mais métier indispensable et ô combien impliquant pour ce fils de médecin qui a décidé très tôt de consacrer sa vie aux morts. Olivier Emphoux a embaumé plus de 10 000 personnes, aux 4 coins du monde. Dans ce livre, il raconte ce qu'il a vu, entendu, ressenti à de nombreuses reprises : la manifestation de la vie sous toutes ses formes. Corps en lévitation, voix distinctes, résistance aux soins, sons en tous genres... Olivier Emphoux est persuadé que la vie "continue" après la mort. Son expérience est unique, son témoignage extraordinaire. Pour toutes celles et tous ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'après, le témoignage d'Olivier Emphoux est riche d'enseignements...