Les intelligences artificielles au prisme de la justice sociale. Considering Artificial Intelligence Through the Lens of Social Justice

Cet ouvrage collectif s'inscrit dans le cadre des travaux de la Chaire justice sociale et intelligence artificielle Abeona-ENS-OBVIA. Il propose une réflexion multidisciplinaire sur les enjeux des usages de l'intelligence artificielle, mais surtout à partir d'une perspective de justice sociale. Le concept de justice sociale permet d'inclure des dimensions, principalement saisies par les sciences sociales et humaines, qui ne sont pas traditionnellement associées aux technologies d'intelligence artificielle. Cela permet alors d'appréhender des dimen- sions telles que la justice et l'équité, mais aussi la solidarité ou encore la dignité ; ces dimensions constituent de puissants outils de changement social lorsqu'ils sont mobilisés par différents acteurs. Les contributions de cet ouvrage mettent en évidence des réflexions quant à la mise en place de conditions sociétales et de pistes d'action pour un déploiement des technologies d'intelligence artificielle en respect des sociétés humaines.