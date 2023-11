Stranger Case Tome 18

Kotoko Iwanaga lève le mystère sur la relation entre Hanbei Shirokura, le fameux épéiste, et la femme des neiges. Comment se sont-ils rencontrés et dans quelles conditions cet homme valeureux a-t-il trouvé la mort ? A l'issue d'un premier combat, Hanbei, proche de perdre, est subjugué par la maîtrise et la technique à l'épée de la créature surnaturelle. Il lui demande alors de l'épargner et de lui offrir la possibilité de parfaire sa connaissance de l'art du combat à ses côtés...