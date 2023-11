Mon coeur triomphera. L'autobiographie de Mirjana Soldo

Mirjana Dragi?evi?-Soldo est née à Sarajevo, en ex-Yougoslavie, le 18 mars 1965. Sa vie a changé radicalement en 1981 quand elle, et cinq autres enfants, ont fait l'expérience d'une apparition de la Vierge Marie, dans un petit village appelé Medjugorje. Son témoignage, enfin disponible en français, est très touchant parce que tout à fait contemporain. Comme elle l'écrit dans l'introduction : "Même pour les croyants, les miracles semblent des choses du passé." Eh bien non, une jeune fille née en 1965 a pu bénéficier, avec cinq amis, de la même faveur que par exemple Lucie et ses deux cousins à Fatima en mai 1917 ou Bernadette à Lourdes en 1858. Une jeune fille qui a les mêmes préoccupations que nous : les examens, l'orientation professionnelle, le choix de vie, la famille, etc. Mirjana nous donne en outre un aperçu de la vie dans le monde communiste, hostile à Dieu et aux apparitions. Elle nous parle également de sa rencontre avec le pape Jean-Paul II. Mais surtout, elle nous décrit comment elle vit ses rencontres avec la Mère de Dieu et nous parle de ses messages, de l'importance qu'ils ont pour la vie de chacun comme pour la paix du monde et son devenir.